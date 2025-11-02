UdvekslingDEX+
Den direkte Crazzers AI pris i dag er 0.00018649 USD. Følg med i realtid CRAZZERS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CRAZZERS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Crazzers AI Pris (CRAZZERS)

1 CRAZZERS til USD direkte pris:

$0.00018662
+2.00%1D
+2.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
Crazzers AI (CRAZZERS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:49:27 (UTC+8)

Crazzers AI (CRAZZERS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00017072
24H lav
24H lav
$ 0.00019487
24H høj
24H høj

$ 0.00017072
$ 0.00017072$ 0.00017072

$ 0.00019487
$ 0.00019487$ 0.00019487

$ 0.0005108
$ 0.0005108$ 0.0005108

$ 0.00005884
$ 0.00005884$ 0.00005884

+0.43%

+2.00%

+37.43%

+37.43%

Crazzers AI (CRAZZERS) realtidsprisen er $0.00018649. I løbet af de sidste 24 timer har CRAZZERS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017072 og et højdepunkt på $ 0.00019487, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRAZZERSs højeste pris nogensinde er $ 0.0005108, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005884.

Når det gælder kortsigtet performance, CRAZZERS har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, +2.00% i løbet af 24 timer og +37.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crazzers AI (CRAZZERS) Markedsinformation

$ 73.53K
$ 73.53K$ 73.53K

--
----

$ 186.49K
$ 186.49K$ 186.49K

394.25M
394.25M 394.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Crazzers AI er $ 73.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRAZZERS er 394.25M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 186.49K.

Crazzers AI (CRAZZERS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Crazzers AI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Crazzers AI til USD $ +0.0000478962.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Crazzers AI til USD $ +0.0001765812.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Crazzers AI til USD $ +0.00009325813686405554.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.00%
30 dage$ +0.0000478962+25.68%
60 dage$ +0.0001765812+94.69%
90 dage$ +0.00009325813686405554+100.03%

Hvad er Crazzers AI (CRAZZERS)

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Crazzers AI (CRAZZERS) Ressource

Officiel hjemmeside

Crazzers AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Crazzers AI (CRAZZERS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Crazzers AI (CRAZZERS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Crazzers AI.

Tjek Crazzers AI prisprediktion nu!

CRAZZERS til lokale valutaer

Crazzers AI (CRAZZERS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Crazzers AI (CRAZZERS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CRAZZERS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Crazzers AI (CRAZZERS)

Hvor meget er Crazzers AI (CRAZZERS) værd i dag?
Den direkte CRAZZERS pris i USD er 0.00018649 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CRAZZERS til USD pris?
Den aktuelle pris på CRAZZERStil USD er $ 0.00018649. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Crazzers AI?
Markedsværdien for CRAZZERS er $ 73.53K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CRAZZERS?
Den cirkulerende forsyning af CRAZZERS er 394.25M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CRAZZERS?
CRAZZERS opnåede en ATH-pris på 0.0005108 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CRAZZERS?
CRAZZERS så en ATL-pris på 0.00005884 USD.
Hvad er handelsvolumen for CRAZZERS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CRAZZERS er -- USD.
Bliver CRAZZERS højere i år?
CRAZZERS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CRAZZERS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:49:27 (UTC+8)

Crazzers AI (CRAZZERS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

