Crazzers AI (CRAZZERS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00017072 - $ 0.00019487
24H lav $ 0.00017072
24H høj $ 0.00019487
All Time High $ 0.0005108
Laveste pris $ 0.00005884
Prisændring (1H) +0.43%
Prisændring (1D) +2.00%
Prisændring (7D) +37.43%

Crazzers AI (CRAZZERS) realtidsprisen er $0.00018649. I løbet af de sidste 24 timer har CRAZZERS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017072 og et højdepunkt på $ 0.00019487, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRAZZERSs højeste pris nogensinde er $ 0.0005108, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005884.

Når det gælder kortsigtet performance, CRAZZERS har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, +2.00% i løbet af 24 timer og +37.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crazzers AI (CRAZZERS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 73.53K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 186.49K
Cirkulationsforsyning 394.25M
Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Crazzers AI er $ 73.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRAZZERS er 394.25M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 186.49K.