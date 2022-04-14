Crazy Monkey (CMONK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crazy Monkey (CMONK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crazy Monkey (CMONK) Information Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero. Officiel hjemmeside: https://cmonk.xyz/ Køb CMONK nu!

Crazy Monkey (CMONK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crazy Monkey (CMONK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.14K $ 83.14K $ 83.14K Samlet udbud $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Cirkulerende forsyning $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.14K $ 83.14K $ 83.14K Alle tiders Høj: $ 0.01021601 $ 0.01021601 $ 0.01021601 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Crazy Monkey (CMONK) pris

Crazy Monkey (CMONK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crazy Monkey (CMONK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CMONK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CMONK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CMONK's tokenomics, kan du udforske CMONK tokens live-pris!

CMONK Prisprediktion Vil du vide, hvor CMONK måske er på vej hen? Vores CMONK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CMONK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!