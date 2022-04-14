Craze (CRAZE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Craze (CRAZE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Craze (CRAZE) Information The Future of Memecoins on Ethereum Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential. About Craze.fun Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network. Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive. Officiel hjemmeside: https://crazetoken.io/ Hvidbog: https://www.crazetoken.io/assets/LitePaper.pdf Køb CRAZE nu!

Craze (CRAZE) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 11.24K
Samlet udbud $ 1.00B
Cirkulerende forsyning $ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.24K
Alle tiders Høj: $ 0.01051485
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

Craze (CRAZE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Craze (CRAZE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRAZE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRAZE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRAZE's tokenomics, kan du udforske CRAZE tokens live-pris!

