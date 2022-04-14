Crash On Base (CRASH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crash On Base (CRASH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crash On Base (CRASH) Information Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. Officiel hjemmeside: https://crashonbase.xyz/ Køb CRASH nu!

Crash On Base (CRASH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crash On Base (CRASH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Samlet udbud $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M Cirkulerende forsyning $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Alle tiders Høj: $ 0.03898669 $ 0.03898669 $ 0.03898669 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00306822 $ 0.00306822 $ 0.00306822 Få mere at vide om Crash On Base (CRASH) pris

Crash On Base (CRASH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crash On Base (CRASH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRASH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRASH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRASH's tokenomics, kan du udforske CRASH tokens live-pris!

