Crappy Bird CTO (CRAPPY) Information Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner. Officiel hjemmeside: https://www.crappybird.wtf/ Køb CRAPPY nu!

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crappy Bird CTO (CRAPPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Alle tiders Høj: $ 0.00472065 $ 0.00472065 $ 0.00472065 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00317656 $ 0.00317656 $ 0.00317656 Få mere at vide om Crappy Bird CTO (CRAPPY) pris

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crappy Bird CTO (CRAPPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRAPPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRAPPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRAPPY's tokenomics, kan du udforske CRAPPY tokens live-pris!

