CraftCoin (CRC) Tokenomics Få vigtig indsigt i CraftCoin (CRC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

CraftCoin (CRC) Information CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Officiel hjemmeside: https://craftcoin.info/ Køb CRC nu!

CraftCoin (CRC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CraftCoin (CRC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.23K $ 34.23K $ 34.23K Samlet udbud $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Cirkulerende forsyning $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.23K $ 34.23K $ 34.23K Alle tiders Høj: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Alle tiders Lav: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Nuværende pris: $ 0.03892765 $ 0.03892765 $ 0.03892765 Få mere at vide om CraftCoin (CRC) pris

CraftCoin (CRC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CraftCoin (CRC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRC's tokenomics, kan du udforske CRC tokens live-pris!

