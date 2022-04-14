cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomics Få vigtig indsigt i cr0w by Virtuals (CROW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cr0w by Virtuals (CROW) Information cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Hvidbog: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper Køb CROW nu!

cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cr0w by Virtuals (CROW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.43K $ 53.43K $ 53.43K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 967.47M $ 967.47M $ 967.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.23K $ 55.23K $ 55.23K Alle tiders Høj: $ 0.02626172 $ 0.02626172 $ 0.02626172 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om cr0w by Virtuals (CROW) pris

cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cr0w by Virtuals (CROW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROW's tokenomics, kan du udforske CROW tokens live-pris!

CROW Prisprediktion Vil du vide, hvor CROW måske er på vej hen? Vores CROW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CROW Tokens prisprediktion nu!

