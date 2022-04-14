CPA by Virtuals (CPA) Tokenomics Få vigtig indsigt i CPA by Virtuals (CPA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CPA by Virtuals (CPA) Information $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. Officiel hjemmeside: https://www.agentcpa.ai/ Køb CPA nu!

CPA by Virtuals (CPA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CPA by Virtuals (CPA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 414.11K $ 414.11K $ 414.11K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 763.72M $ 763.72M $ 763.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 542.22K $ 542.22K $ 542.22K Alle tiders Høj: $ 0.00766071 $ 0.00766071 $ 0.00766071 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00054222 $ 0.00054222 $ 0.00054222 Få mere at vide om CPA by Virtuals (CPA) pris

CPA by Virtuals (CPA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CPA by Virtuals (CPA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CPA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CPA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CPA's tokenomics, kan du udforske CPA tokens live-pris!

