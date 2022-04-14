Cozy Pepe (COZY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cozy Pepe (COZY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cozy Pepe (COZY) Information Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times. Officiel hjemmeside: https://cozypepe.meme/ Køb COZY nu!

Cozy Pepe (COZY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cozy Pepe (COZY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.88K $ 24.88K $ 24.88K Samlet udbud $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Cirkulerende forsyning $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.88K $ 24.88K $ 24.88K Alle tiders Høj: $ 0.00165749 $ 0.00165749 $ 0.00165749 Alle tiders Lav: $ 0.00002112 $ 0.00002112 $ 0.00002112 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cozy Pepe (COZY) pris

Cozy Pepe (COZY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cozy Pepe (COZY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COZY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COZY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COZY's tokenomics, kan du udforske COZY tokens live-pris!

COZY Prisprediktion Vil du vide, hvor COZY måske er på vej hen? Vores COZY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COZY Tokens prisprediktion nu!

