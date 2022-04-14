Cow Patty Bingo (MOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cow Patty Bingo (MOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cow Patty Bingo (MOO) Information Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community. Officiel hjemmeside: https://moopattybingo.com/ Køb MOO nu!

Cow Patty Bingo (MOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cow Patty Bingo (MOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.24K $ 6.24K $ 6.24K Samlet udbud $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M Cirkulerende forsyning $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.24K $ 6.24K $ 6.24K Alle tiders Høj: $ 0.00214171 $ 0.00214171 $ 0.00214171 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cow Patty Bingo (MOO) pris

Cow Patty Bingo (MOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cow Patty Bingo (MOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOO's tokenomics, kan du udforske MOO tokens live-pris!

MOO Prisprediktion Vil du vide, hvor MOO måske er på vej hen? Vores MOO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOO Tokens prisprediktion nu!

