Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting. Officiel hjemmeside: https://covesting.io Hvidbog: https://covesting.io/Covesting_White_Paper.pdf

Covesting (COV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Covesting (COV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Samlet udbud $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Cirkulerende forsyning $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Alle tiders Høj: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Alle tiders Lav: $ 0.002 $ 0.002 $ 0.002 Nuværende pris: $ 0.055687 $ 0.055687 $ 0.055687 Få mere at vide om Covesting (COV) pris

Covesting (COV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Covesting (COV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COV's tokenomics, kan du udforske COV tokens live-pris!

COV Prisprediktion Vil du vide, hvor COV måske er på vej hen? Vores COV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COV Tokens prisprediktion nu!

