COTI AI Agents (COAI) Information COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities Officiel hjemmeside: https://cotiagents.ai/ Hvidbog: https://cotiagents.gitbook.io Køb COAI nu!

COTI AI Agents (COAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COTI AI Agents (COAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 283.51K $ 283.51K $ 283.51K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 622.00M $ 622.00M $ 622.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 455.80K $ 455.80K $ 455.80K Alle tiders Høj: $ 0.01080825 $ 0.01080825 $ 0.01080825 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0004558 $ 0.0004558 $ 0.0004558 Få mere at vide om COTI AI Agents (COAI) pris

COTI AI Agents (COAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COTI AI Agents (COAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COAI's tokenomics, kan du udforske COAI tokens live-pris!

