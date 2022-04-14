COTI AI Agents (COAI) Tokenomics
COTI AI Agents (COAI) Information
COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards.
Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities
COTI AI Agents (COAI) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COTI AI Agents (COAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
COTI AI Agents (COAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for COTI AI Agents (COAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal COAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange COAI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår COAI's tokenomics, kan du udforske COAI tokens live-pris!
COAI Prisprediktion
Vil du vide, hvor COAI måske er på vej hen? Vores COAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.