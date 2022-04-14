COTI AI Agents (COAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i COTI AI Agents (COAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

COTI AI Agents (COAI) Information

COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards.

Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities

Officiel hjemmeside:
https://cotiagents.ai/
Hvidbog:
https://cotiagents.gitbook.io

COTI AI Agents (COAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COTI AI Agents (COAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 283.51K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 622.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 455.80K
Alle tiders Høj:
$ 0.01080825
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.0004558
COTI AI Agents (COAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for COTI AI Agents (COAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal COAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange COAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår COAI's tokenomics, kan du udforske COAI tokens live-pris!

COAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor COAI måske er på vej hen? Vores COAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.