Cosmic FOMO (COSMIC) Information In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO. Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar. Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development. Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets. Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers. Officiel hjemmeside: https://cosmicfomo.com/ Hvidbog: https://docs.cosmicfomo.com/ Køb COSMIC nu!

Cosmic FOMO (COSMIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cosmic FOMO (COSMIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.73K $ 1.73K $ 1.73K Samlet udbud $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Cirkulerende forsyning $ 158.76K $ 158.76K $ 158.76K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.52K $ 21.52K $ 21.52K Alle tiders Høj: $ 4.21 $ 4.21 $ 4.21 Alle tiders Lav: $ 0.01082237 $ 0.01082237 $ 0.01082237 Nuværende pris: $ 0.01086724 $ 0.01086724 $ 0.01086724 Få mere at vide om Cosmic FOMO (COSMIC) pris

Cosmic FOMO (COSMIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cosmic FOMO (COSMIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COSMIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COSMIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COSMIC's tokenomics, kan du udforske COSMIC tokens live-pris!

COSMIC Prisprediktion Vil du vide, hvor COSMIC måske er på vej hen? Vores COSMIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COSMIC Tokens prisprediktion nu!

