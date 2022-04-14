Corporate Audit AI (AUDIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Corporate Audit AI (AUDIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Corporate Audit AI (AUDIT) Information analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios. Officiel hjemmeside: https://corporateauditai.com/ Køb AUDIT nu!

Corporate Audit AI (AUDIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Corporate Audit AI (AUDIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.16K Samlet udbud $ 998.89M Cirkulerende forsyning $ 998.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.16K Alle tiders Høj: $ 0.03545965 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Corporate Audit AI (AUDIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Corporate Audit AI (AUDIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUDIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUDIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUDIT's tokenomics, kan du udforske AUDIT tokens live-pris!

