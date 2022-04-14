CorionPlatform (CORXS) Tokenomics Få vigtig indsigt i CorionPlatform (CORXS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CorionPlatform (CORXS) Information CORXS is a meme token championing DeFi’s core values: fair launch, equal access, and decentralization. It is an experimental token designed to promote the original spirit of DeFi — fair launch, equal opportunity for all, and a truly decentralized environment. It serves as a playful yet principled initiative within the Solana ecosystem, with no VC backing, no pre-mine, and a 100% community-driven approach. CORXS aims to engage users not only through humor but also by encouraging participation in a transparent, inclusive, and censorship-resistant financial system. Officiel hjemmeside: https://corion.io/ Køb CORXS nu!

CorionPlatform (CORXS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CorionPlatform (CORXS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.11K $ 21.11K $ 21.11K Samlet udbud $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Cirkulerende forsyning $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.11K $ 21.11K $ 21.11K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CorionPlatform (CORXS) pris

CorionPlatform (CORXS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CorionPlatform (CORXS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORXS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORXS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORXS's tokenomics, kan du udforske CORXS tokens live-pris!

CORXS Prisprediktion Vil du vide, hvor CORXS måske er på vej hen? Vores CORXS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

