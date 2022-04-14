Corgi Inu (CORGI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Corgi Inu (CORGI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Corgi Inu (CORGI) Information Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it's the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that's accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you're here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey! Officiel hjemmeside: https://corgibnb.com

Corgi Inu (CORGI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Corgi Inu (CORGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.52K $ 11.52K $ 11.52K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.55K $ 13.55K $ 13.55K Alle tiders Høj: $ 0.00916099 $ 0.00916099 $ 0.00916099 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Corgi Inu (CORGI) pris

Corgi Inu (CORGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Corgi Inu (CORGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORGI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORGI's tokenomics, kan du udforske CORGI tokens live-pris!

CORGI Prisprediktion Vil du vide, hvor CORGI måske er på vej hen? Vores CORGI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CORGI Tokens prisprediktion nu!

