Coreto (COR) Information Coreto is a reputation-based research platform that bridges the interaction between projects, retail Investors, traders & much more, all based on a comprehensive trust & performance system. Essentially, it's a platform that utilizes both blockchain technology and a unique Trust and Performance algorithm in order for users to rely on when it comes to determining the performance and trustworthiness of content creators. Coreto's vision is to unite the blockchain communities. By using the cumulative opinion of experienced community members, people will have a better understanding of what and how blockchain projects are aiming to achieve, helping them make better-informed investment decisions. Officiel hjemmeside: https://coreto.io

Coreto (COR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coreto (COR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 94.15K $ 94.15K $ 94.15K Samlet udbud $ 462.27M $ 462.27M $ 462.27M Cirkulerende forsyning $ 412.13M $ 412.13M $ 412.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.61K $ 105.61K $ 105.61K Alle tiders Høj: $ 0.058883 $ 0.058883 $ 0.058883 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022845 $ 0.00022845 $ 0.00022845 Få mere at vide om Coreto (COR) pris

Coreto (COR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coreto (COR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COR's tokenomics, kan du udforske COR tokens live-pris!

COR Prisprediktion Vil du vide, hvor COR måske er på vej hen? Vores COR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COR Tokens prisprediktion nu!

