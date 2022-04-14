CoreStarter (CSTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i CoreStarter (CSTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CoreStarter (CSTR) Information CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors. Officiel hjemmeside: https://corestarter.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1GX2wn3waDvH6KKoFMBiqn39lfyYW7MrP/view Køb CSTR nu!

CoreStarter (CSTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CoreStarter (CSTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.87K $ 2.87K $ 2.87K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 45.40M $ 45.40M $ 45.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K Alle tiders Høj: $ 0.761481 $ 0.761481 $ 0.761481 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CoreStarter (CSTR) pris

CoreStarter (CSTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CoreStarter (CSTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSTR's tokenomics, kan du udforske CSTR tokens live-pris!

CSTR Prisprediktion Vil du vide, hvor CSTR måske er på vej hen? Vores CSTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CSTR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!