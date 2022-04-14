Core Blockchain (XCB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Core Blockchain (XCB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Core Blockchain (XCB) Information Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems. Officiel hjemmeside: https://coreblockchain.net/ Køb XCB nu!

Core Blockchain (XCB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Core Blockchain (XCB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Samlet udbud $ 373.97M $ 373.97M $ 373.97M Cirkulerende forsyning $ 74.97M $ 74.97M $ 74.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Alle tiders Høj: $ 0.146314 $ 0.146314 $ 0.146314 Alle tiders Lav: $ 0.02684857 $ 0.02684857 $ 0.02684857 Nuværende pris: $ 0.03227683 $ 0.03227683 $ 0.03227683 Få mere at vide om Core Blockchain (XCB) pris

Core Blockchain (XCB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Core Blockchain (XCB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCB's tokenomics, kan du udforske XCB tokens live-pris!

XCB Prisprediktion Vil du vide, hvor XCB måske er på vej hen? Vores XCB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XCB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!