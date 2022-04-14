COQ AI (COQAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i COQ AI (COQAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COQ AI (COQAI) Information COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. Officiel hjemmeside: https://ai.coq.xyz/ Køb COQAI nu!

COQ AI (COQAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COQ AI (COQAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 414.72K $ 414.72K $ 414.72K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 592.45K $ 592.45K $ 592.45K Alle tiders Høj: $ 0.01613858 $ 0.01613858 $ 0.01613858 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00059648 $ 0.00059648 $ 0.00059648 Få mere at vide om COQ AI (COQAI) pris

COQ AI (COQAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COQ AI (COQAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COQAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COQAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COQAI's tokenomics, kan du udforske COQAI tokens live-pris!

