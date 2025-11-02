UdvekslingDEX+
Den direkte Copper Inu pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid COPPER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COPPER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COPPER

COPPER Prisinfo

Hvad er COPPER

COPPER Officiel hjemmeside

COPPER Tokenomics

COPPER Prisprognose

Copper Inu Logo

Copper Inu Pris (COPPER)

Ikke noteret

1 COPPER til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Copper Inu (COPPER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:49:00 (UTC+8)

Copper Inu (COPPER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.04%

-6.04%

Copper Inu (COPPER) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har COPPER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COPPERs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, COPPER har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -6.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Copper Inu (COPPER) Markedsinformation

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

--
----

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,403.815326
999,881,403.815326 999,881,403.815326

Den nuværende markedsværdi på Copper Inu er $ 6.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COPPER er 999.88M, med et samlet udbud på 999881403.815326. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.89K.

Copper Inu (COPPER) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Copper Inu til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Copper Inu til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Copper Inu til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Copper Inu til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-20.57%
60 dage$ 0-29.62%
90 dage$ 0--

Hvad er Copper Inu (COPPER)

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Copper Inu (COPPER) Ressource

Officiel hjemmeside

Copper Inu Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Copper Inu (COPPER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Copper Inu (COPPER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Copper Inu.

Tjek Copper Inu prisprediktion nu!

COPPER til lokale valutaer

Copper Inu (COPPER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Copper Inu (COPPER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COPPER Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Copper Inu (COPPER)

Hvor meget er Copper Inu (COPPER) værd i dag?
Den direkte COPPER pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COPPER til USD pris?
Den aktuelle pris på COPPERtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Copper Inu?
Markedsværdien for COPPER er $ 6.89K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COPPER?
Den cirkulerende forsyning af COPPER er 999.88M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COPPER?
COPPER opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COPPER?
COPPER så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for COPPER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COPPER er -- USD.
Bliver COPPER højere i år?
COPPER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COPPER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:49:00 (UTC+8)

Copper Inu (COPPER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

