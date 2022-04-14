CoolCoin (COOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i CoolCoin (COOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CoolCoin (COOL) Information Deep within the radioactive core of planet Wallstreet Wasteland… a mysterious and powerful force was born - The Cool Coin. This extraordinary gold coin, forged from the essence of an ancient supernova, holds the key to the very fabric of Coolman’s Universe. For eons, civilizations have whispered tales of Cool Coin’s unimaginable power and the destiny of those who seek to harness it… Officiel hjemmeside: https://www.coolcoin.wtf/ Køb COOL nu!

CoolCoin (COOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CoolCoin (COOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.62K $ 42.62K $ 42.62K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.62K $ 42.62K $ 42.62K Alle tiders Høj: $ 0.02560435 $ 0.02560435 $ 0.02560435 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CoolCoin (COOL) pris

CoolCoin (COOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CoolCoin (COOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COOL's tokenomics, kan du udforske COOL tokens live-pris!

