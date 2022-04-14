Conwai (CONWAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Conwai (CONWAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Conwai (CONWAI) Information One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life. Officiel hjemmeside: https://conwai.net Hvidbog: https://conwai.net/docs Køb CONWAI nu!

Conwai (CONWAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Conwai (CONWAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.54M $ 18.54M $ 18.54M Alle tiders Høj: $ 0.00497817 $ 0.00497817 $ 0.00497817 Alle tiders Lav: $ 0.00141535 $ 0.00141535 $ 0.00141535 Nuværende pris: $ 0.00185412 $ 0.00185412 $ 0.00185412 Få mere at vide om Conwai (CONWAI) pris

Conwai (CONWAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Conwai (CONWAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CONWAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CONWAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CONWAI's tokenomics, kan du udforske CONWAI tokens live-pris!

CONWAI Prisprediktion Vil du vide, hvor CONWAI måske er på vej hen? Vores CONWAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CONWAI Tokens prisprediktion nu!

