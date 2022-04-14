Connect (CNCT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Connect (CNCT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Connect (CNCT) Information The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined. Officiel hjemmeside: https://bigecosystem.com/

Connect (CNCT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Connect (CNCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 336.38K $ 336.38K $ 336.38K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 420.48K $ 420.48K $ 420.48K Alle tiders Høj: $ 0.04526064 $ 0.04526064 $ 0.04526064 Alle tiders Lav: $ 0.0035049 $ 0.0035049 $ 0.0035049 Nuværende pris: $ 0.00421408 $ 0.00421408 $ 0.00421408 Få mere at vide om Connect (CNCT) pris

Connect (CNCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Connect (CNCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CNCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CNCT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CNCT's tokenomics, kan du udforske CNCT tokens live-pris!

CNCT Prisprediktion Vil du vide, hvor CNCT måske er på vej hen? Vores CNCT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CNCT Tokens prisprediktion nu!

