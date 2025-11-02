Concentric Industries (CONCENTRIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00060669 24H lav $ 0.00064149 24H høj All Time High $ 0.00442362 Laveste pris $ 0.00012265 Prisændring (1H) -0.19% Prisændring (1D) -1.09% Prisændring (7D) -36.16%

Concentric Industries (CONCENTRIC) realtidsprisen er $0.00063253. I løbet af de sidste 24 timer har CONCENTRIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00060669 og et højdepunkt på $ 0.00064149, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CONCENTRICs højeste pris nogensinde er $ 0.00442362, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00012265.

Når det gælder kortsigtet performance, CONCENTRIC har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, -1.09% i løbet af 24 timer og -36.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 551.45K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 632.49K Cirkulationsforsyning 871.82M Samlet Udbud 999,946,936.5288035

Den nuværende markedsværdi på Concentric Industries er $ 551.45K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CONCENTRIC er 871.82M, med et samlet udbud på 999946936.5288035. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 632.49K.