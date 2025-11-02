UdvekslingDEX+
Den direkte Concentric Industries pris i dag er 0.00063253 USD. Følg med i realtid CONCENTRIC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CONCENTRIC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CONCENTRIC

CONCENTRIC Prisinfo

Hvad er CONCENTRIC

CONCENTRIC Officiel hjemmeside

CONCENTRIC Tokenomics

CONCENTRIC Prisprognose

Concentric Industries Pris (CONCENTRIC)

1 CONCENTRIC til USD direkte pris:

$0.00063253
$0.00063253
-1.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:16:55 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00060669
$ 0.00060669
24H lav
$ 0.00064149
$ 0.00064149
24H høj

$ 0.00060669
$ 0.00060669

$ 0.00064149
$ 0.00064149

$ 0.00442362
$ 0.00442362

$ 0.00012265
$ 0.00012265

-0.19%

-1.09%

-36.16%

-36.16%

Concentric Industries (CONCENTRIC) realtidsprisen er $0.00063253. I løbet af de sidste 24 timer har CONCENTRIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00060669 og et højdepunkt på $ 0.00064149, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CONCENTRICs højeste pris nogensinde er $ 0.00442362, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00012265.

Når det gælder kortsigtet performance, CONCENTRIC har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, -1.09% i løbet af 24 timer og -36.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Markedsinformation

$ 551.45K
$ 551.45K

--
--

$ 632.49K
$ 632.49K

871.82M
871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035

Den nuværende markedsværdi på Concentric Industries er $ 551.45K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CONCENTRIC er 871.82M, med et samlet udbud på 999946936.5288035. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 632.49K.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Concentric Industries til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Concentric Industries til USD $ -0.0000530536.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Concentric Industries til USD $ -0.0001467781.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Concentric Industries til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.09%
30 dage$ -0.0000530536-8.38%
60 dage$ -0.0001467781-23.20%
90 dage$ 0--

Hvad er Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Concentric Industries (CONCENTRIC) Ressource

Officiel hjemmeside

Concentric Industries Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Concentric Industries (CONCENTRIC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Concentric Industries (CONCENTRIC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Concentric Industries.

Tjek Concentric Industries prisprediktion nu!

CONCENTRIC til lokale valutaer

Concentric Industries (CONCENTRIC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Concentric Industries (CONCENTRIC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CONCENTRIC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Concentric Industries (CONCENTRIC)

Hvor meget er Concentric Industries (CONCENTRIC) værd i dag?
Den direkte CONCENTRIC pris i USD er 0.00063253 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CONCENTRIC til USD pris?
Den aktuelle pris på CONCENTRICtil USD er $ 0.00063253. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Concentric Industries?
Markedsværdien for CONCENTRIC er $ 551.45K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CONCENTRIC?
Den cirkulerende forsyning af CONCENTRIC er 871.82M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CONCENTRIC?
CONCENTRIC opnåede en ATH-pris på 0.00442362 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CONCENTRIC?
CONCENTRIC så en ATL-pris på 0.00012265 USD.
Hvad er handelsvolumen for CONCENTRIC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CONCENTRIC er -- USD.
Bliver CONCENTRIC højere i år?
CONCENTRIC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CONCENTRIC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:16:55 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,027.37

$3,869.55

$0.02813

$185.96

$1.0002

$110,027.37

$3,869.55

$185.96

$74.02

$20.008

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07696

$0.000000000000000000000018

$0.000353

$0.00005081

$0.0022

$0.0000000000004730

