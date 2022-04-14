Concave (CNV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Concave (CNV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Concave (CNV) Information Concave is a community-driven, product and investment organization that aims to bring value to stakers through the development of innovative DeFi products and active treasury management. Concave will introduce several novel solutions to grow its treasury while ensuring long-term stakers receive the highest returns.

Concave (CNV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Concave (CNV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 167.07K $ 167.07K $ 167.07K Samlet udbud $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Cirkulerende forsyning $ 401.88K $ 401.88K $ 401.88K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 501.06K $ 501.06K $ 501.06K Alle tiders Høj: $ 219.51 $ 219.51 $ 219.51 Alle tiders Lav: $ 0.404627 $ 0.404627 $ 0.404627 Nuværende pris: $ 0.415733 $ 0.415733 $ 0.415733 Få mere at vide om Concave (CNV) pris

Concave (CNV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Concave (CNV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CNV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CNV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CNV's tokenomics, kan du udforske CNV tokens live-pris!

CNV Prisprediktion Vil du vide, hvor CNV måske er på vej hen? Vores CNV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

