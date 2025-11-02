UdvekslingDEX+
Den direkte Compliant Naira pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CNGN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CNGN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CNGN

CNGN Prisinfo

Hvad er CNGN

CNGN Whitepaper

CNGN Officiel hjemmeside

CNGN Tokenomics

CNGN Prisprognose

Compliant Naira Logo

Compliant Naira Pris (CNGN)

Ikke noteret

1 CNGN til USD direkte pris:

$0.00069569
$0.00069569$0.00069569
+1.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
Compliant Naira (CNGN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:16:29 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.17%

+3.25%

+3.25%

Compliant Naira (CNGN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CNGN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CNGNs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CNGN har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +1.17% i løbet af 24 timer og +3.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Compliant Naira (CNGN) Markedsinformation

$ 454.43K
$ 454.43K$ 454.43K

--
----

$ 454.43K
$ 454.43K$ 454.43K

653.20M
653.20M 653.20M

653,203,572.9949999
653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

Den nuværende markedsværdi på Compliant Naira er $ 454.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CNGN er 653.20M, med et samlet udbud på 653203572.9949999. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 454.43K.

Compliant Naira (CNGN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Compliant Naira til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Compliant Naira til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Compliant Naira til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Compliant Naira til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.17%
30 dage$ 0+0.26%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

Compliant Naira (CNGN) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Compliant Naira Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Compliant Naira (CNGN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Compliant Naira (CNGN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Compliant Naira.

Tjek Compliant Naira prisprediktion nu!

CNGN til lokale valutaer

Compliant Naira (CNGN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Compliant Naira (CNGN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CNGN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Compliant Naira (CNGN)

Hvor meget er Compliant Naira (CNGN) værd i dag?
Den direkte CNGN pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CNGN til USD pris?
Den aktuelle pris på CNGNtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Compliant Naira?
Markedsværdien for CNGN er $ 454.43K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CNGN?
Den cirkulerende forsyning af CNGN er 653.20M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CNGN?
CNGN opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CNGN?
CNGN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CNGN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CNGN er -- USD.
Bliver CNGN højere i år?
CNGN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CNGN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:16:29 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

