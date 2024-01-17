Community Coin (COMCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Community Coin (COMCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Community Coin (COMCOIN) Information $COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://comcoin.fun/ Køb COMCOIN nu!

Community Coin (COMCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Community Coin (COMCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.27K $ 51.27K $ 51.27K Samlet udbud $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Cirkulerende forsyning $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.27K $ 51.27K $ 51.27K Alle tiders Høj: $ 0.00188631 $ 0.00188631 $ 0.00188631 Alle tiders Lav: $ 0.00001908 $ 0.00001908 $ 0.00001908 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Community Coin (COMCOIN) pris

Community Coin (COMCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Community Coin (COMCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COMCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COMCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COMCOIN's tokenomics, kan du udforske COMCOIN tokens live-pris!

COMCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor COMCOIN måske er på vej hen? Vores COMCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

