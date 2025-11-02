Comet Portfolio (COMET) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00289967$ 0.00289967 $ 0.00289967 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.50% Prisændring (1D) +12.37% Prisændring (7D) +2.27% Prisændring (7D) +2.27%

Comet Portfolio (COMET) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har COMET handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COMETs højeste pris nogensinde er $ 0.00289967, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, COMET har ændret sig med -0.50% i løbet af den sidste time, +12.37% i løbet af 24 timer og +2.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Comet Portfolio (COMET) Markedsinformation

Markedsværdi $ 78.30K$ 78.30K $ 78.30K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 78.30K$ 78.30K $ 78.30K Cirkulationsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Samlet Udbud 999,770,591.8633856 999,770,591.8633856 999,770,591.8633856

Den nuværende markedsværdi på Comet Portfolio er $ 78.30K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COMET er 999.77M, med et samlet udbud på 999770591.8633856. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 78.30K.