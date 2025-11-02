Comcast xStock (CMCSAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 27.68 $ 27.68 $ 27.68 24H lav $ 27.85 $ 27.85 $ 27.85 24H høj 24H lav $ 27.68$ 27.68 $ 27.68 24H høj $ 27.85$ 27.85 $ 27.85 All Time High $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Laveste pris $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) -0.05% Prisændring (7D) -5.19% Prisændring (7D) -5.19%

Comcast xStock (CMCSAX) realtidsprisen er $27.78. I løbet af de sidste 24 timer har CMCSAX handlet mellem et lavpunkt på $ 27.68 og et højdepunkt på $ 27.85, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CMCSAXs højeste pris nogensinde er $ 34.79, mens den laveste pris nogensinde er $ 25.94.

Når det gælder kortsigtet performance, CMCSAX har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -0.05% i løbet af 24 timer og -5.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Comcast xStock (CMCSAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 187.50K$ 187.50K $ 187.50K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 986.13K$ 986.13K $ 986.13K Cirkulationsforsyning 6.76K 6.76K 6.76K Samlet Udbud 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

Den nuværende markedsværdi på Comcast xStock er $ 187.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CMCSAX er 6.76K, med et samlet udbud på 35546.76455512. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 986.13K.