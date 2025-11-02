COMBO (COMBO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.43% Prisændring (7D) -96.28% Prisændring (7D) -96.28%

COMBO (COMBO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har COMBO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COMBOs højeste pris nogensinde er $ 5.44, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, COMBO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.43% i løbet af 24 timer og -96.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

COMBO (COMBO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K Cirkulationsforsyning 82.38M 82.38M 82.38M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på COMBO er $ 13.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COMBO er 82.38M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.09K.