Coinye West (COINYE) Information Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Officiel hjemmeside: https://coinye.lol/ Køb COINYE nu!

Coinye West (COINYE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coinye West (COINYE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 503.27K $ 503.27K $ 503.27K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 572.19K $ 572.19K $ 572.19K Alle tiders Høj: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 Alle tiders Lav: $ 0.00027846 $ 0.00027846 $ 0.00027846 Nuværende pris: $ 0.00057144 $ 0.00057144 $ 0.00057144 Få mere at vide om Coinye West (COINYE) pris

Coinye West (COINYE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coinye West (COINYE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COINYE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COINYE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COINYE's tokenomics, kan du udforske COINYE tokens live-pris!

