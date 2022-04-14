CoinxPad (CXPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i CoinxPad (CXPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CoinxPad (CXPAD) Information CoinxPad is the first Cex / Dex Multi-chain IDO Launchpad. Coinxpad will empower crypto projects with the ability to distribute tokens and raise liquidity. Investors benefit from exclusive access to safe, innovative projects and rewarding investments on every blockchain. Projects benefit from our partnership, providing complimentary audits by our team of blockchain experts and developers and a dedicated community ready to back them. Officiel hjemmeside: https://coinxpad.io Køb CXPAD nu!

CoinxPad (CXPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CoinxPad (CXPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 719.22K $ 719.22K $ 719.22K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CoinxPad (CXPAD) pris

CoinxPad (CXPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CoinxPad (CXPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CXPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CXPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CXPAD's tokenomics, kan du udforske CXPAD tokens live-pris!

