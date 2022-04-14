Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coinshift USDC (CSUSDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coinshift USDC (CSUSDC) Information Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Officiel hjemmeside: https://www.coinshift.xyz/ Køb CSUSDC nu!

Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coinshift USDC (CSUSDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Samlet udbud $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Cirkulerende forsyning $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Alle tiders Høj: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Alle tiders Lav: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Nuværende pris: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 Få mere at vide om Coinshift USDC (CSUSDC) pris

Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coinshift USDC (CSUSDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSUSDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSUSDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSUSDC's tokenomics, kan du udforske CSUSDC tokens live-pris!

