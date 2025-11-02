CoinPouch (POUCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.47% Prisændring (1D) -7.44% Prisændring (7D) -7.07% Prisændring (7D) -7.07%

CoinPouch (POUCH) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har POUCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POUCHs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, POUCH har ændret sig med +0.47% i løbet af den sidste time, -7.44% i løbet af 24 timer og -7.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CoinPouch (POUCH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 77.82K$ 77.82K $ 77.82K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 77.82K$ 77.82K $ 77.82K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,994,690.0 999,994,690.0 999,994,690.0

Den nuværende markedsværdi på CoinPouch er $ 77.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POUCH er 999.99M, med et samlet udbud på 999994690.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 77.82K.