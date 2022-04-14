Coinmetro (XCM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coinmetro (XCM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary. Officiel hjemmeside: https://coinmetro.com/ Hvidbog: https://coinmetro.com/whitepaper/

Coinmetro (XCM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coinmetro (XCM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.23M $ 33.23M $ 33.23M Samlet udbud $ 317.21M $ 317.21M $ 317.21M Cirkulerende forsyning $ 302.27M $ 302.27M $ 302.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.87M $ 34.87M $ 34.87M Alle tiders Høj: $ 0.923577 $ 0.923577 $ 0.923577 Alle tiders Lav: $ 0.01235123 $ 0.01235123 $ 0.01235123 Nuværende pris: $ 0.109931 $ 0.109931 $ 0.109931 Få mere at vide om Coinmetro (XCM) pris

Coinmetro (XCM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coinmetro (XCM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCM's tokenomics, kan du udforske XCM tokens live-pris!

XCM Prisprediktion Vil du vide, hvor XCM måske er på vej hen? Vores XCM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XCM Tokens prisprediktion nu!

