COINE (COINE) Information Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community. Officiel hjemmeside: https://coine.io/ Køb COINE nu!

COINE (COINE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COINE (COINE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Samlet udbud $ 994.58M $ 994.58M $ 994.58M Cirkulerende forsyning $ 994.58M $ 994.58M $ 994.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om COINE (COINE) pris

COINE (COINE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COINE (COINE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COINE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COINE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COINE's tokenomics, kan du udforske COINE tokens live-pris!

COINE Prisprediktion Vil du vide, hvor COINE måske er på vej hen? Vores COINE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COINE Tokens prisprediktion nu!

