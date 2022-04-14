CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i CoinDesk DeFi Select Index (DFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Information The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance ("DeFi") Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiel hjemmeside: https://indices.coindesk.com/indices/dfx

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CoinDesk DeFi Select Index (DFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 188.18K $ 188.18K $ 188.18K Samlet udbud $ 81.83K $ 81.83K $ 81.83K Cirkulerende forsyning $ 81.83K $ 81.83K $ 81.83K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 188.18K $ 188.18K $ 188.18K Alle tiders Høj: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Alle tiders Lav: $ 0.950398 $ 0.950398 $ 0.950398 Nuværende pris: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 Få mere at vide om CoinDesk DeFi Select Index (DFX) pris

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CoinDesk DeFi Select Index (DFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFX's tokenomics, kan du udforske DFX tokens live-pris!

