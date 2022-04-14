Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Information Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Køb CBXRP nu!

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.85M $ 37.85M $ 37.85M Samlet udbud $ 12.19M $ 12.19M $ 12.19M Cirkulerende forsyning $ 12.19M $ 12.19M $ 12.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.85M $ 37.85M $ 37.85M Alle tiders Høj: $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 Alle tiders Lav: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Nuværende pris: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 Få mere at vide om Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) pris

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CBXRP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CBXRP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CBXRP's tokenomics, kan du udforske CBXRP tokens live-pris!

CBXRP Prisprediktion Vil du vide, hvor CBXRP måske er på vej hen? Vores CBXRP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CBXRP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!