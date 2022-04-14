Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Information Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.77M Samlet udbud $ 16.55M Cirkulerende forsyning $ 16.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.77M Alle tiders Høj: $ 0.287223 Alle tiders Lav: $ 0.098605 Nuværende pris: $ 0.227693

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CBDOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CBDOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

