Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Information Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.coinbase.com/ Hvidbog: https://coinbase.bynder.com/m/1303c2f4d78fc966/original/cbBTC-White-Paper.pdf Køb CBBTC nu!

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coinbase Wrapped BTC (CBBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.51B $ 6.51B $ 6.51B Samlet udbud $ 54.69K $ 54.69K $ 54.69K Cirkulerende forsyning $ 54.69K $ 54.69K $ 54.69K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.51B $ 6.51B $ 6.51B Alle tiders Høj: $ 123,939 $ 123,939 $ 123,939 Alle tiders Lav: $ 57,439 $ 57,439 $ 57,439 Nuværende pris: $ 118,894 $ 118,894 $ 118,894 Få mere at vide om Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) pris

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CBBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CBBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CBBTC's tokenomics, kan du udforske CBBTC tokens live-pris!

