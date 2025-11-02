CoinbarPay (CBPAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00137281 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.22% Prisændring (7D) -2.02%

CoinbarPay (CBPAY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CBPAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CBPAYs højeste pris nogensinde er $ 0.00137281, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CBPAY har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.22% i løbet af 24 timer og -2.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CoinbarPay (CBPAY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 478.41K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.20M Cirkulationsforsyning 3.68B Samlet Udbud 40,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CoinbarPay er $ 478.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CBPAY er 3.68B, med et samlet udbud på 40000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.20M.