Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coin98 Dollar (CUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coin98 Dollar (CUSD) Information CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum). Officiel hjemmeside: https://coin98.com/dollar Køb CUSD nu!

Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coin98 Dollar (CUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.97K $ 30.97K $ 30.97K Samlet udbud $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Cirkulerende forsyning $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.97K $ 30.97K $ 30.97K Alle tiders Høj: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Alle tiders Lav: $ 0.446195 $ 0.446195 $ 0.446195 Nuværende pris: $ 0.825495 $ 0.825495 $ 0.825495 Få mere at vide om Coin98 Dollar (CUSD) pris

Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coin98 Dollar (CUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUSD's tokenomics, kan du udforske CUSD tokens live-pris!

CUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor CUSD måske er på vej hen? Vores CUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CUSD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!