Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cognitive Accelerationism (COG/ACC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Information It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles. Officiel hjemmeside: https://cogaccsol.com/ Køb COG/ACC nu!

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cognitive Accelerationism (COG/ACC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.89K $ 21.89K $ 21.89K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.89K $ 21.89K $ 21.89K Alle tiders Høj: $ 0.00128603 $ 0.00128603 $ 0.00128603 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cognitive Accelerationism (COG/ACC) pris

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cognitive Accelerationism (COG/ACC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COG/ACC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COG/ACC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COG/ACC's tokenomics, kan du udforske COG/ACC tokens live-pris!

