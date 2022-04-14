Cogito Finance (CGV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cogito Finance (CGV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cogito Finance (CGV) Information Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Officiel hjemmeside: https://www.cogito.finance/ Hvidbog: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Køb CGV nu!

Cogito Finance (CGV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cogito Finance (CGV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 517.69K $ 517.69K $ 517.69K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 96.76M $ 96.76M $ 96.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Alle tiders Høj: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 Alle tiders Lav: $ 0.00318066 $ 0.00318066 $ 0.00318066 Nuværende pris: $ 0.00539087 $ 0.00539087 $ 0.00539087 Få mere at vide om Cogito Finance (CGV) pris

Cogito Finance (CGV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cogito Finance (CGV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGV's tokenomics, kan du udforske CGV tokens live-pris!

CGV Prisprediktion Vil du vide, hvor CGV måske er på vej hen? Vores CGV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CGV Tokens prisprediktion nu!

