Coge Coin (COGE) Information Coge coin is a coin challenging dogecoins boomer status. Let the coge rule Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/5qfTBM5p1p5HjfYcKWpJM9RDVumUJWKC6SFu8Dpapump Køb COGE nu!

Coge Coin (COGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coge Coin (COGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.44K Samlet udbud $ 996.24M Cirkulerende forsyning $ 996.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.44K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om Coge Coin (COGE) pris

Coge Coin (COGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coge Coin (COGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COGE's tokenomics, kan du udforske COGE tokens live-pris!

COGE Prisprediktion Vil du vide, hvor COGE måske er på vej hen? Vores COGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COGE Tokens prisprediktion nu!

