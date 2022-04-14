coffeecoin (COFFEECOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i coffeecoin (COFFEECOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

coffeecoin (COFFEECOIN) Information CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency. Officiel hjemmeside: https://www.coffeecoinlabs.com Køb COFFEECOIN nu!

coffeecoin (COFFEECOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for coffeecoin (COFFEECOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 132.21K $ 132.21K $ 132.21K Samlet udbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerende forsyning $ 944.64M $ 944.64M $ 944.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 139.92K $ 139.92K $ 139.92K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013996 $ 0.00013996 $ 0.00013996 Få mere at vide om coffeecoin (COFFEECOIN) pris

coffeecoin (COFFEECOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for coffeecoin (COFFEECOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COFFEECOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COFFEECOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COFFEECOIN's tokenomics, kan du udforske COFFEECOIN tokens live-pris!

COFFEECOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor COFFEECOIN måske er på vej hen? Vores COFFEECOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COFFEECOIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!