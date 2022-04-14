Codex Multichain (CODEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Codex Multichain (CODEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector. Officiel hjemmeside: https://codextoken.com/

Codex Multichain (CODEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Codex Multichain (CODEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 177.91K $ 177.91K $ 177.91K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 177.91K $ 177.91K $ 177.91K Alle tiders Høj: $ 0.07168 $ 0.07168 $ 0.07168 Alle tiders Lav: $ 0.00095713 $ 0.00095713 $ 0.00095713 Nuværende pris: $ 0.00177914 $ 0.00177914 $ 0.00177914 Få mere at vide om Codex Multichain (CODEX) pris

Codex Multichain (CODEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Codex Multichain (CODEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CODEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CODEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CODEX's tokenomics, kan du udforske CODEX tokens live-pris!

