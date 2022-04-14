CODA (CODA) Tokenomics Få vigtig indsigt i CODA (CODA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CODA (CODA) Information WEE:CODA is a global metaverse platform that connects "features for space" to reality and aims to create an environment where users can realize profits through legal economic activities in the metaverse. The created environment supports users to trade safely and actively by applying blockchain technology that has decentralized and enhanced security. Above: CODA is a metaverse platform that similarly reflects real-world economic systems, allowing users to gain economic autonomy. It does the same as real economic activity and allows you to exchange the value of assets on the platform into the real world. In addition, unlike conventional search engines, a search engine within the metaverse is built so that users can conveniently consume and utilize content within the above:coda. We look forward to introducing a new metaverse era by establishing a global metaverse platform that can realize each user's individual interests, needs, and inner needs. Officiel hjemmeside: https://codacoin.io Hvidbog: https://www.codacoin.io/_files/ugd/e677ab_99eccc8226244d4484f6ba391cf4a1f3.pdf Køb CODA nu!

CODA (CODA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CODA (CODA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 131.47M $ 131.47M $ 131.47M Alle tiders Høj: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Alle tiders Lav: $ 0.02049636 $ 0.02049636 $ 0.02049636 Nuværende pris: $ 0.131471 $ 0.131471 $ 0.131471 Få mere at vide om CODA (CODA) pris

CODA (CODA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CODA (CODA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CODA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CODA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CODA's tokenomics, kan du udforske CODA tokens live-pris!

