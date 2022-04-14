Coconut Chicken ($CCC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coconut Chicken ($CCC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coconut Chicken ($CCC) Information Inspired by Justin Sun's tweet asking the Tron community to create a meme token called "Coconut Chicken- $CCC" Officiel hjemmeside: https://coconutchicken.com/ Hvidbog: https://www.coconutchicken.co/pdf/WhitepaperV1_CCC.pdf Køb $CCC nu!

Coconut Chicken ($CCC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coconut Chicken ($CCC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 369.95K $ 369.95K $ 369.95K Samlet udbud $ 9.34B $ 9.34B $ 9.34B Cirkulerende forsyning $ 9.34B $ 9.34B $ 9.34B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 369.95K $ 369.95K $ 369.95K Alle tiders Høj: $ 0.00153297 $ 0.00153297 $ 0.00153297 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Coconut Chicken ($CCC) pris

Coconut Chicken ($CCC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coconut Chicken ($CCC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $CCC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $CCC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $CCC's tokenomics, kan du udforske $CCC tokens live-pris!

